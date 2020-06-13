Вирусолог развеял слухи об опасности вакцины от коронавируса

Препарат должен пройти десятки исследований, прежде чем появится в больницах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от COVID-19 будет не опаснее других препаратов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях слухи об опасности вакцины от коронавирусной инфекции.

«Те подходы, которые есть, говорят о том, что вакцины против CoV-2 маловероятно будут иметь серьезную опасность. Для паники нет причин», — сказал вирусолог.

По словам Альтштейна, препарат пройдет множество исследований, прежде чем окажется в больницах. «Не существует лекарств, которые не давали бы каких-либо побочных эффектов. С вакцинами то же самое. Но здесь делается так, чтобы эти эффекты были как можно слабее и реже», — добавил профессор.

Альтштейн предположил, что массовая вакцинация от коронавируса вряд ли начнется в этом году, поскольку препараты нужно тщательно протестировать. Сейчас проводится серия исследований с участием животных. Потом создатели вакцины испытают ее на себе, сказал вирусолог. Затем начнется продолжительное наблюдение за добровольцами, которым ввели препарат: специалисты выяснят, что происходит в организме испытуемых, вырабатываются ли антитела.

После успешных исследований вакцину от COVID-19 начнут постепенно применять среди групп людей до 10 тысяч человек, врачей и других медицинских работников. И только потом ожидается массовая вакцинация.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на рынке должно появиться сразу несколько вакцин от коронавируса, пишет RNS . Это позволит применять их среди разных групп населения. На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что масочный режим в стране продлится до появления вакцины.

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