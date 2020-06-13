12 июня 2020

Вирусолог развеял слухи об опасности вакцины от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
Препарат должен пройти десятки исследований, прежде чем появится в больницах Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от COVID-19 будет не опаснее других препаратов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях слухи об опасности вакцины от коронавирусной инфекции.

«Те подходы, которые есть, говорят о том, что вакцины против CoV-2 маловероятно будут иметь серьезную опасность. Для паники нет причин», — сказал вирусолог.

По словам Альтштейна, препарат пройдет множество исследований, прежде чем окажется в больницах. «Не существует лекарств, которые не давали бы каких-либо побочных эффектов. С вакцинами то же самое. Но здесь делается так, чтобы эти эффекты были как можно слабее и реже», — добавил профессор.

Альтштейн предположил, что массовая вакцинация от коронавируса вряд ли начнется в этом году, поскольку препараты нужно тщательно протестировать. Сейчас проводится серия исследований с участием животных. Потом создатели вакцины испытают ее на себе, сказал вирусолог. Затем начнется продолжительное наблюдение за добровольцами, которым ввели препарат: специалисты выяснят, что происходит в организме испытуемых, вырабатываются ли антитела.

После успешных исследований вакцину от COVID-19 начнут постепенно применять среди групп людей до 10 тысяч человек, врачей и других медицинских работников. И только потом ожидается массовая вакцинация.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на рынке должно появиться сразу несколько вакцин от коронавируса, пишет RNS. Это позволит применять их среди разных групп населения. На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что масочный режим в стране продлится до появления вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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