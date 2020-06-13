Россиянам рассказали, когда можно планировать отпуск

Летний сезон раскачается с середины июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отдых на российских курортах можно начать планировать с 15—20 июня, советует исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Согласно ее прогнозу, летний сезон в стране раскачается ко второй половине июня.

«С 15—20 июня уже большинство регионов откроют, и можно будет начать планировать какой-то более комфортный продолжительный отдых», — цитирует Ломидзе «Российская газета». На данный момент, как отмечает специалист, большинство регионов еще не готовы к приему туристов. В частности, не во всех субъектах РФ сейчас открыты гостиницы.

Летний сезон в России раскачается ко второй половине июня, а его пик наступит уже в июле, считает Ломидзе. Она советует российским туристам, которые хотят отдохнуть в ближайшее время, отправиться в санатории в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях или Санкт-Петербурге. В Ассоциации туроператоров России также рассказали, что планировать отдых можно за две недели до открытия региона. Там также напомнили, что на сегодняшний день в системах бронирования предусмотрен перенос или изменение тура.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что стоимость туристических поездок на российские курорты может возрасти на 30%, напоминает агентство Nation News. При этом в Ростуризме с таким прогнозом не согласились и объявили, что одной из ключевых задач на лето является запуск новых доступных маршрутов для туристов. Альтернативой южным курортам могут стать озеро Байкал, Алтай, Хакасия и Калининградская область, сообщает «Ридус». Исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев в разговоре с URA.RU также заявил, что самые популярные курорты останутся доступны для россиян.

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