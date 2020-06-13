Россияне станут больше экономить на отдыхе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Туристический поток в России в 2020 году будет в два раза меньше по сравнению с прошлым годом, считает вице-президент «Российского союза Туриндустрии» Юрий Барзыкин. В разговоре с URA.RU он отметил, что восстановлению спроса на местные курорты не помогут даже закрытые границы.

«Объемы прошлого года в этом сезоне не будут достигнуты. Объем потребительского спроса будет меньше в два раза, чем год назад. Восстановление турпотока начнется в следующем году с апреля, так как будут сняты все ограничения», — прогнозирует Барзыкин. Однако сейчас, как уточняет собеседник агентства, на российских курортах действуют ограничения по размещению, так как необходимо соблюдать социальное дистанцирование. Согласно его прогнозу, в этом году гостиницы будут заполнены на 50-60%.

Зарубежный туризм начнет набирать обороты осенью, уверен эксперт. По его словам, европейское направление откроется ближе к горнолыжному сезону. Российские туристы, предпочитающие зарубежные курорты, как отмечает Барзыкин, будут ждать открытия границ и вряд ли согласятся на отдых в России. Часть россиян, планировавших отдых до пандемии, вовсе откажутся от этой идеи, так как за время самоизоляции остались без сбережений, подчеркнул он.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе посоветовала начать планировать отдых на российских курортах с 15—20 июня. По ее мнению, летний сезон в стране раскачается ко второй половине июня, а его пик наступит уже в июле. Как напомнила Ломидзе, санаторий вправе принять туриста лишь в том случае, если у того есть три справки — курортная карта, справка об отсутствии коронавируса и справка о санэпидокружении, передает телеканал 360.

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