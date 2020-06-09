Фронтовику поставили диагноз ишемическая болезнь сердца Фото: Игорь Колесников, VK

Ветерану Великой Отечественной войны Игорю Артеменко стало плохо, когда он узнал, что блогер Алексей Навальный назвал его «продажным холуем». У фронтовика диагностировали ишемическую болезнь сердца, рассказали URA.RU его родственники.

«Мы эту новость (высказывание Навального о людях, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции — прим.ред.) от дедушки скрывали, но ему рассказали это соседи, которые увидели в новостях, и он вот так отреагировал. Стало плохо с сердцем, вызвали скорую. Врач поставил диагноз ишемическая болезнь сердца на нервной почве», — рассказал URA.RU внук ветерана Игорь Колесников. Он добавил, что его решили не отправлять в больницу, так как родственники боятся, что фронтовик может заразиться коронавирусом.

Колесников подчеркнул, что после случившегося он намерен обратиться в правоохранительные органы. «Мы будем подавать обращение во все инстанции о защите чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны», — рассказал URA.RU Колесников.

Ранее блогер Навальный разместил в социальных сетях пост с видео, в котором резко раскритиковал россиян, высказавшихся в поддержку принятия поправок в Конституцию РФ. Он назвал участников ролика «командой продажных холуев» и «предателями».

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