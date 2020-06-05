Алексей Навальный назвал ветерана ВОВ «холуем» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В российском медиапространстве разгорелся скандал после того, как блогер Алексей Навальный назвал «холуями» известных людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции. В числе оскорбленных им лиц оказался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Вскоре после этого на скандальное высказывание отреагировал член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Три дня назад он подал на Навального заявления за оскорбление ветерана ВОВ и оправдание нацизма. «Навальный назвал продажным холуем ветерана войны. Это уже переход грани», — написал он в своем telegram-канале. Ремесло также подозревает, что Навальный может стоять за атакой на «Бессмертный полк». Однако, как он отмечает, Прокуратура Москвы и Следственный комитет до сих пор не отреагировали на его обращение.

Затем к критике Навального подключился и журналист деловой газеты «ВЗГЛЯД» Юрий Васильев. В своем telegram-канале он обратился к сторонникам Навального, главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову и журналистке станции Евгении Альбац, с просьбой обратить внимание на оскорбительные слова, которые прозвучали из уст блогера в адрес ветерана ВОВ. «Вам правда хорошо жить рядом с чуваком, который обозвал ветерана Великой Отечественной „продажным холуем“?» — адресует Васильев свой вопрос сотрудникам «Эха Москвы».

Он отметил, что готов принять любой ответ — критику поступка Навального или же слова поддержки, однако не понимает молчание с их стороны. Комментарий по этому поводу, по мнению журналиста деловой газеты «ВЗГЛЯД», убережет Венедиктова и Альбац от общественной критики, которая может обрушиться и на них, так как Навальный часто выступает на «Эхе Москвы» и невольно ассоциируется с этим СМИ.

В разговоре с URA.RU Васильев рассказал, что его задели слова Навального о ветеране ВОВ, так как в любой борьбе, даже в критике действующей власти, существуют люди, которые ни при каких условиях не должны становиться «сопутствующими потерями». И, по уточнил журналист, ветераны ВОВ относятся к их числу. «Как минимум, потому что именно благодаря их усилиям, мы сегодня имеем счастливую возможность рассуждать, что такое хорошо и что такое плохо. В том числе и в российской политике», — подчеркнул он.

Чтобы узнать мнение журналистов радиостанции касательно высказывания Навального, URA.RU обратилось к редактору «Эха Москвы», однако, как сообщила помощница Венедиктова, он отказывается комментировать эту тему. Телефон Альбац оказался недоступен — получить ее комментарий также не удалось. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также не ответила на звонок агентства. Васильеву, обратившемуся к сотрудникам радио «Эхо Москвы», корреспондент URA.RU направил запрос.

Журналист Владимир Познер в разговоре с URA.RU признался, что его отношение к Навальному после этой истории не изменилось. «Он знает об этом отношении. Оно отрицательное. Независимо от того, что он говорит, оно имеет свое основание», — заявил Познер агентству. При этом с самим высказыванием Навального он не знаком, поэтому комментировать его не стал, однако журналист подчеркнул, что это вряд ли повлияло бы на его отношение к блогеру.

Представители Комитета ветеранов войны и вооруженных сил СРООВ заявили, что их оскорбили слова Навального.

Блогер Илиас Меркури также заподозрил Навального в одобрении хакерской атаки сайта акции «Бессмертный полк». «Про своих нациков, которые портреты Гитлера выкладывали, до сих пор молчит, кстати. Видимо, одобряет», — написал он.

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