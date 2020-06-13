Иммунолог: как поддерживать иммунитет после снятия карантина

Россиянам советуют больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для поддержания иммунитета после выхода из самоизоляции россиянам необходимо обратить внимание на свои хронические заболевания, начать больше двигаться и правильно питаться. Такой совет в разговоре с URA.RU дал иммунолог, академик РАН Виталий Зверев.

Иммунолог посоветовал почаще бывать на свежем воздухе, заниматься физической культурой, больше двигаться и соблюдать режим. Людям с хроническими заболеваниями он рекомендует, в первую очередь, обратить внимание на свои недуги. «От инфекции умирают люди, которые запустили свои хронические болезни. Важно посоветоваться с врачами и заняться своими болезнями», — отмечает Зверев.

Также в категорию людей, для которых коронавирус особенно опасен, попадают люди с избыточной массой тела, уточняет собеседник агентства. Чтобы не оказаться в группе риска, как указывает эксперт, необходимо соблюдать режим питания, есть овощи и фрукты. При этом такие продукты, как лук, чеснок, лимон, имбирь, которые россияне начали активно скупать во время пандемии, по его словам, нужно есть в умеренных количествах, в противном случае можно нарушить пищеварение.

Зверев также добавил, что противовирусные препараты, например, интерферон, следует принимать только под контролем врача. Витамины, по его словам, также стоит употреблять только после обследования и консультации с доктором. Больше ходить, открывать окна, двигаться. «И наконец, чтобы снизить риск заражения, нужно соблюдать социальную дистанцию. А вот маски и перчатки на улице вредны, их нужно надевать только в транспорте и магазине», — подчеркнул иммунолог, заключив, что переболеть COVID-19 все равно придется большинству россиян, однако важно перенести заболевание в легкой форме и без осложнений.

Как URA.RU рассказал аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев, избежать волны заболеваний можно только в случае сохранения режима самоизоляции до появления вакцины. «К сожалению, уже началась волна заболеваний среди тех, кто вышел из режима самоизоляции. Люди ослаблены и иммунной прослойки у них нет. К сожалению, им нужно переболеть. Мы ничего не можем делать», — подчеркнул иммунолог.

Известный американский ученый из Бостона, профессор, президент компании CureLab Oncology, Inc. Александр Шнейдер предложил использовать для профилактики и лечения COVID-19 мелатонин, передает агентство Nation News. Как URA.RU рассказали врачи, употреблять большое количество чеснока, лука, имбиря и лимона в качестве лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом бесполезно, а для некоторых людей даже опасно.

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