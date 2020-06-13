Употребление большого количества лимонов может привести к проблемам со здоровьем, считает терапевт Татьяна Романенко Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Употреблять большое количество чеснока, лука, имбиря и лимона в качестве лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, как и с другими инфекциями, бесполезно. Более того, для здоровья некоторых людей данные продукты и вовсе могут быть опасны.

«В отношении профилактики коронавирусной инфекции эти продукты больше бесполезны, чем полезны. Если говорить о лимоне, то это мощный антиоксидант. Пользу витамина С никто не отменял. Вопрос только в том, что мы не съедим столько лимонов, сколько нужно в лечебных целях. В противном случае мы еще и можем получить проблемы со стороны почек, желудочно-кишечного тракта», — пояснила в разговоре с URA.RU главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

Также биологически активен и имбирь. Но, по словам Романенко, некоторым людям ввиду каких-то хронических заболеваний просто не нужно его употреблять. Его можно использовать исключительно как пряность.

Нельзя считать панацеей и лук с чесноком, говорит врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «Чеснок, лук содержат эфирные масла, которые обладают бактерицидным действием, но я бы не делала на них большую ставку. Это не лекарственный препарат», — заявила врач, уточнив, что злоупотребление данными продуктами может иметь негативные последствия.

В частности, по словам Кругловой, лук и чеснок при употреблении в больших количествах могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки. «Ротовая полость выполняет функцию барьера от проникновения инфекционных агентов. Если мы будем эту полость раздражать, нарушать ее целостность, то это наоборот приведет к негативным последствиям», — заключила врач.

Ранее медики Food News заявили, что чеснок является одним из самых полезных продуктов в рационе. Они рекомендовали употреблять его при простуде, чтобы помочь дыханию и очистить носовой проход от бактерий и вирусов. Также в период пандемии спросом стали пользоваться лимоны и имбирь. Популярность этих продуктов объяснялась тем, что некоторые медики рекомендовали их употребление для поддержания иммунитета. Однако глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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