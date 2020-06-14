Россиянам пообещали новую волну жары

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Во время жаркой погоды россиянам рекомендуется меньше бывать на улице, брать с собой головной убор, солнцезащитные очки или зонтик. Также можно принимать прохладный душ в течение дня, напоминает телеканал 360 .

Синоптики обещают, что уже в понедельник воздух прогреется до +25 градусов. Во вторник ожидается до 30 градусов тепла. Вильфанд объясняет это антициклоном, который установился над Скандинавией и теперь перемещается в России. Холод будет отодвигаться в Поволжье и на Урал, уточняет агентство Nation News .

«Антициклональная погода, солнце будет сильно пригревать, поток теплых воздушных масс с юга. Мы переходим в режим жаркой погоды», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

На Европейской территории России до пятницы продлится жаркая, малооблачная погода без осадков. Это будет вторая волна тепла с начала лета, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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