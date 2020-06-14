13 июня 2020

Россиянам пообещали новую волну жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, загар, лето, жара
Всю неделю ожидается вторая волна тепла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Европейской территории России до пятницы продлится жаркая, малооблачная погода без осадков. Это будет вторая волна тепла с начала лета, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Антициклональная погода, солнце будет сильно пригревать, поток теплых воздушных масс с юга. Мы переходим в режим жаркой погоды», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

Синоптики обещают, что уже в понедельник воздух прогреется до +25 градусов. Во вторник ожидается до 30 градусов тепла. Вильфанд объясняет это антициклоном, который установился над Скандинавией и теперь перемещается в России. Холод будет отодвигаться в Поволжье и на Урал, уточняет агентство Nation News.

Во время жаркой погоды россиянам рекомендуется меньше бывать на улице, брать с собой головной убор, солнцезащитные очки или зонтик. Также можно принимать прохладный душ в течение дня, напоминает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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