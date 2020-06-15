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Ранее сообщалось, что пациентов с коронавирусом в России начнут лечить препаратом от артрита «Илсира» («Левилимаб»). В ходе испытаний выяснилось, что лекарство позволяет предотвратить опасную для жизни реакцию иммунной системы, которая встречается у пациентов с COVID-19. Кроме этого, для лечения нового вируса Минздрав одобрил «Авифавир». Разработчики отметили, что препарат будет бесплатным для россиян. Планируется, что ежегодно будет производиться порядка 700 тысяч курсов.

В случае успешных испытаний новая тест-система станет самой быстрой в России — найти вирус она сможет за десять минут. Если в пробе есть вирусы, они «прицепятся» к пептидам. Ученые подчеркивают, что разработанные пептиды можно будет также использовать и в противовирусной терапии. Если приблизить их к вирусу, они «захватят» его шипы и инактивируют патоген, он не присоединится к клеткам эпителия. Такие молекулы можно включить в состав аэрозолей, порошков или мазей для носа как в лечебной, так и в профилактических целях.

COVID адсорбируется на поверхности клеток с помощью шипов через рецептор ACE-2. После этого патоген проникает в клетку и запускает процессы формирования своих копий. В результате клетка превращается в маленькую «фабрику» по сборке новых вирионов коронавируса. Специалисты пришли к выводу: для инактивации патогена и для экспресс-анализа на его наличие необходимы молекулы олигопептидов. Биочип с такими молекулами позволит «связать» SARS-CoV-2, и оперативно идентифицировать его, и при этом блокировать вирус, лишив его возможности присоединяться к рецептору клеток человека.

«Ученые разрабатывают инновационную систему экспресс-диагностики и лечения COVID-19 с помощью пептидов, пространственно-комплементарных шипу коронавируса», — передают « Известия ».

В России вскоре может появиться уникальная система экспресс-диагностики COVID-19, которая способна обнаружить вирус в организме за 10 минут. Разработкой тестов занимаются ученые -Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».

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