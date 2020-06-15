Количество пациентов с COVID за сутки резко выросло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 июня, — 186-й день с момента выявления коронавируса и 96-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 528 964 человек (+8 835). В Пермском крае инфекция выявлена у 2 687 (+107 за сутки) человек, выздоровели от коронавируса 1520 человек, умерли — 38.

В Пермском крае зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 107 новых случаев. Предыдущий был установлен 10 июня, тогда этот показатель составил 93 человека. По данным краевого минздрава, на резкий прирост выявленных случаев заражения повлиял выявленный очаг в геронтопсихаитрическом центре Добрянки. Ранее у одного из пациентов центра, доставленного в Пермь с пневмонией, выявили коронавирус. Сейчас в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, прием и выписка пациентов временно прекращены.

В Добрянке также закрыто хирургическое отделение центральной районной больницы. Прием и выписка пациентов там прекращены с 11 июня в связи с тем, что выявлением у одного из медработников выявлен COVID-19. Круг лиц, с которым он контактировал уже определен, им сделали тесты на коронавирус. Шесть сотрудников больницы и 20 пациентов отправлены в обсервацию. Еще 13 медиков изолировались дома. Состояние у всех удовлетворительное.

В Пермском крае сокращается коечный фонд для больных COVID-19. Сейчас свободно 39,4% (13 июня — 41,5%). Это самый низкий (норма — более 50%), показатель за все время борьбы с вирусом. Также в «красной» зоне находится коэффициент распространения инфекции — 1,12, а для снятия действующих ограничений необходимо, чтобы он был ниже 0,8.

В трех территориях Пермского края от коронавируса вылечились все заболевшие жители. Речь идет о Верещагино, Большесосновском районе и Березовском округе. Ранее от коронавируса избавились Юрлинский, Юсьвинский, Оханский и Еловский округа, информирует Роспотребнадзор. В региональном минздраве подчеркивают: это не значит, что жители указанных территорий могут пренебрегать масочным режимом и режимом самоизоляции. Все меры соблюдения предосторожности там продолжают действовать.

Пермские туристы, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции, начали бронировать туры за рубеж. На сентябрь и октябрь пермяки запланировали отдых в Турции. Брони по российским направлениям идут на июль и август, но заявок пока мало — жители региона надеются, что карантин будет снят, а вместе с ним разрешат и вылет за границу.