12 июня 2020
11 июня 2020
10 июня 2020

Отделение больницы в Пермском крае закрыли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирус нашли у сотрудника хирургического отделения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Хирургическое отделение Добрянской ЦРБ закрыто на карантин. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Отделение закрыто на прием и выписку пациентов с 11 июня в связи с выявлением у одного медицинского работника COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Уже определен круг контактных лиц, им сделали тесты на коронавирус.

Шесть сотрудников больницы и 20 пациентов отправлены в обсервацию. Еще 13 медиков изолировались дома. У всех удовлетворительное состояние, ни у одного из них нет признаков ОРВИ.

По данным на 12 июня, в Пермском крае заражены коронавирусом 2506 человек. 76 пациентов скончались, еще 1466 вылечились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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