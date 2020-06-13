Отделение больницы в Пермском крае закрыли на карантин

Хирургическое отделение Добрянской ЦРБ закрыто на карантин. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
«Отделение закрыто на прием и выписку пациентов с 11 июня в связи с выявлением у одного медицинского работника COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Уже определен круг контактных лиц, им сделали тесты на коронавирус.
Шесть сотрудников больницы и 20 пациентов отправлены в обсервацию. Еще 13 медиков изолировались дома. У всех удовлетворительное состояние, ни у одного из них нет признаков ОРВИ.
По данным на 12 июня, в Пермском крае заражены коронавирусом 2506 человек. 76 пациентов скончались, еще 1466 вылечились.
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