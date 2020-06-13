12 июня 2020
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10 июня 2020

В пермских больницах более 500 больных с коронавирусом. А коечный фонд сокращается

© Служба новостей «URA.RU»
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Прирост инфицированных за сутки третий день подряд составил 3% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае на утро 13 июня выявлено 74 новых заболевших. Прирост за сутки третий день подряд составил 3%, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Пермский край — 74 новых случая», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 2580 случая заражения, 78 человек — скончались (плюс два за последние сутки), 1503 — выздоровели (плюс 37).

Из 73 новых инфицированных — 30 мужчин, 39 женщин, 4 ребенка (4 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 17 человек, 44 человека в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. Отметим, что сСреди новых заболевших есть, в том числе, зараженные пациенты из учреждений Добрянского ГО.

В больницах Пермского края находится 504 человека с коронавирусом. Всего в регионе сейчас 999 человек инфицированы COVID-19. 540 находятся дома, у них болезнь протекает бессимптомно. Предыдущий максимум госпитализированных — 502 — был зафиксирован 8 июня, а в среднем за последние две недели в больницах находилось около 435 пациентов. При этом доля свободного коечного фонда в регионе остается в «красной» зоне — 41,5% (накануне 45,6%, норма — более 50%).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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