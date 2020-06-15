Стало известно, смогут ли россияне попасть в Европу в июле

ЕС вряд ли откроет границы для России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне, вероятнее всего, не попадут в Европу этим летом. Так считает Ассоциация туроператоров РФ.

«Во-первых, сроки открытия наших границ остаются неясными. И вряд ли это произойдет 1 июля, поэтому Россия не сможет соответствовать принципам взаимности», — говорится на сайте Ассоциации.

На днях Евросоюз определит третьи страны, для которых с 1 июля откроются границы ЕС. Туроператоры России настроены скептически, маловероятно, что РФ окажется в этом перечне. Это объясняется тем, что в нашей стране до сих пор сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19, сообщает агентство Nation News.

Россия уже не попала в первый список третьих стран, для которых в июле откроются границы Европы. Места заняли только те государства, где ситуация аналогична европейской или лучше. Среди них: Сербия, Косово, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония, передает «Утро.ру».

Похожий прогноз на днях давала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она считает, что иностранцы в ближайшее время не готовы принять российских туристов.

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