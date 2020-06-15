Россияне начали активно тратить деньги и забыли о необходимости «финансовой подушки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за снятия ограничений в регионах России и новостей о старте туристического сезона россияне решили, что ситуация в экономике стабилизировалась. Поэтому вместо сбережения средств многие начали активно тратить накопленные деньги, которые лежали на вкладах в банках. Таким мнением с URA.RU поделилась финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

Ранее в Центробанке сообщили, что на фоне снятия ограничений в связи с коронавирусом увеличилось число снимаемых россиянами банковских вкладов. За май количество средств на депозитах физлиц сократилось на 31,5 миллиардов рублей.

«Пик паники от ситуации с коронавирусом и кризисом уже прошел. С февраля по май люди больше копили, потому что из-за нестабильной ситуации они переживали за будущее и не понимали, что их ждет. Сейчас, на фоне общей радости, они успокоились и снова начали тратить», — объяснила Никитина. По ее мнению, большинство средств уйдет на планирование летнего отпуска.

Однако экономист Сергей Хестанов считает, что отток средств за май на самом деле достаточно скромный. «Специфика мая в том, что в этом месяце, как правило, россияне снимают больше денег из-за внушительного количества праздничных дней и, соответственно, уменьшения зарплаты», — объяснил эксперт. При этом он уточнил, что россияне уже привыкли хранить свои сбережения в банках. Поэтому зачастую после снятия средств со счетов многие снова возвращаются в банк, чтобы пополнить счет.

Ранее стало известно, что накоплениями на «черный день» обладают лишь около 40% россиян, пишет «Национальная служба новостей». Средняя сумма желаемого размера сбережений составила 350 тысяч рублей, уточняет телеканал 360.

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