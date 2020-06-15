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Ранее вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал появившиеся слухи об опасности вакцины от коронавируса для здоровья. ПО мнению врача, препарат будет не опаснее других лекарств.

«Отчаянный способ не дать экономике рухнуть под тяжестью Covid-19 может означать, что власти согласятся на вакцину, которая не дает людям умереть, но не помешает им заразиться коронавирусом», — приводит агентство слова ученых Имперского Лондонского колледжа. Помимо этого, по словам врачей, зачастую, технологии, используемые при разработке вакцины, ранее не использовались на людях и их эффективность не доказана клинически.

Спешка при разработке вакцины от коронавируса может привести к снижению ее качества. Такое мнение высказали опрошенные агентством Bloomberg ученые.

Спешка при разработке препарата может снизить его эффективность, уверены ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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