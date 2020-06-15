Bloomberg: первая вакцина от COVID не остановит пандемию. Заявление ученых

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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Спешка при разработке препарата может снизить его эффективность, уверены ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Спешка при разработке вакцины от коронавируса может привести к снижению ее качества. Такое мнение высказали опрошенные агентством Bloomberg ученые.

«Отчаянный способ не дать экономике рухнуть под тяжестью Covid-19 может означать, что власти согласятся на вакцину, которая не дает людям умереть, но не помешает им заразиться коронавирусом», — приводит агентство слова ученых Имперского Лондонского колледжа. Помимо этого, по словам врачей, зачастую, технологии, используемые при разработке вакцины, ранее не использовались на людях и их эффективность не доказана клинически.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал появившиеся слухи об опасности вакцины от коронавируса для здоровья. ПО мнению врача, препарат будет не опаснее других лекарств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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