Спешка при разработке вакцины от коронавируса может привести к снижению ее качества. Такое мнение высказали опрошенные агентством Bloomberg ученые.
«Отчаянный способ не дать экономике рухнуть под тяжестью Covid-19 может означать, что власти согласятся на вакцину, которая не дает людям умереть, но не помешает им заразиться коронавирусом», — приводит агентство слова ученых Имперского Лондонского колледжа. Помимо этого, по словам врачей, зачастую, технологии, используемые при разработке вакцины, ранее не использовались на людях и их эффективность не доказана клинически.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал появившиеся слухи об опасности вакцины от коронавируса для здоровья. ПО мнению врача, препарат будет не опаснее других лекарств.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.