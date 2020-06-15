В СПЧ потребовали наказать Навального

В отношении Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье «Клевета» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовали наказать блогера Алексея Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны. Как поделилась с URA.RU член СПЧ, председатель совета организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, поведение блогера является преступным и не может оставаться незамеченным.

«Поведение Навального в отношении ветерана и других уважаемых людей просто возмутительное. Это поведение я рассматриваю как системное нападение на нашу святыню — настоящих героев, которым удалось победить в Великой Отечественной войне. Поэтому я считаю, что это преступное отношение, которое должно быть наказано», — поделилась Мария Большакова.

В отношении Алексея Навального за оскорбление ветерана ВОВ Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье «Клевета». «Установлено, что Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко», — говорится в сообщении ведомства. Член СПЧ Большакова поддержала решение СК: «Это о том, что справедливость восторжествовала, и наши требования услышали и начали исполнять».

Ранее Навальный назвал «холуями» известных людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции. В числе оскорбленных им лиц оказался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Фронтовику стало плохо после того, как он узнал об оскорблении. После этого в российском медиапространстве разгорелся конфликт, а жители ряда городов вышли на пикеты с требованием от блогера извинений. Вместе с тем член Общественной палаты РФ Илья Ремесло подал на Навального заявления за оскорбление ветерана ВОВ и оправдание нацизма.

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