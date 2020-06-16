Второй номер праймериз отказался уступать место ресурсному кандидату Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В челябинской «Единой России» произошел скандал во время утверждения результатов праймериз по выдвижению кандидатов в Заксобрание области по Горнозаводскому округу №2. Руководитель кусинского районного исполкома «ЕР» Владислав Макеев, неожиданно занявший второе место, отказался уступать его более статусным политикам, сообщил URA.RU высокопоставленный источник в партии.

«Макеева вызвали на заседание президиума регионального политсовета „ЕР“ и попросили „подвинуться“. Ведь у него нет ресурсов на выборную кампанию. Однако он отказался. И даже подал заявление об увольнении с поста руководителя исполкома. Заявление пока не удовлетворено. Но президиум волевым решением подвинул Макеева вглубь списка», — сказал инсайдер.

Сам Макеев отказался от комментариев. «Я не буду никаких комментариев давать. Есть официальные лица. Они уполномочены» — сказал единоросс. В пресс-службе регионального отделения «ЕР» обещали дать комментарий позднее.

Неожиданно завершились праймериз еще в нескольких территориях. Так, в Каштакском округе №10 ставка делалась на директора управления по работе с персоналом ЧМК (входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина) Дениса Сазонтова и директора по сбыту ООО «Мечел-энерго» Алексея Алексеева. Однако неожиданно победил Максим Романов, депутат Металлургического райсовета Челябинска, помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова. В этой территории конфликт разрешился миром — лидер праймериз уступил одномандатный округ Сазонтову.

В Калининском округе №12 штабы занявшего третье и четвертое места Владимира Бодрова и Армана Аракеляна заявили о накрутках голосов. За сутки до конца праймериз они занимали первое-второе места. В последний момент победил Толкачев. Вторым стал Илья Исайчук. Толкачев заявил, что будет баллотироваться самовыдвиженцем, чтобы не бросать тень на партию. А на заседании президиума регионального политсовета, по данным URA.RU, решено было Бодрова выдвинуть самовыдвиженцем, а Исайчука — во главе списка.