К концу июня в Перми может ежедневно заражаться коронавирусом по 95-135 человек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Пермском крае может произойти через 10-12 дней. Такой неблагоприятный прогноз может наступить в случае, если в минувшие длинные выходные пермяки активно общались друг с другом, отмечая День города, и не соблюдали ограничения. Аналогичная ситуация уже происходила в регионе после майских праздников. Сейчас URA.RU представляет два новых сценария развития событий в крае.

Инкубационный период инфекции длится от 1 до 14 дней, но обычно симптомы начинают появляться уже на 5-7 день с момента заражения. После этого 2-3 дня уходит на постановку первичного диагноза и еще день-два на его подтверждение. При этом симптоматическое лечение медики назначают вне зависимости от подтвержденного диагноза. Но выходит, что с момента заражения до попадания в статистику может уйти 8-12 дней и более.

С 1 по 12 мая в Пермском крае в среднем ежедневно выявлялось по 23 (от 8 до 39 в день) новых случая заражения. А 13 мая произошел резкий всплеск числа зараженных — 48 случаев. Впоследствии ежедневно выявлялось еще около 50 новых фактов заражения коронавирусом. В пермском минздраве это связали с тем, что пермяки плохо соблюдали режим самоизоляции в майские праздники.

Второй пик числа зараженных произошел уже 30 мая, когда было выявлено 70 новых случаев (до этого 47 в среднем, от 41 до 53 ежедневно) COVID-19. Это объясняется очаговыми вспышками коронавируса в муниципалитетах. Также это может быть связано со вторыми майскими праздниками. Поскольку в середине месяца в Пермском крае было значительное снижение проводимых тестов на COVID, то старые случаи заболевания могли быть выявлены спустя некоторое время.

В июньские праздники пермяки пренебрегали мерами безопасности и лишь единицы соблюдали ограничения. Например, на городской эспланаде 14 июня было значительное скопление взрослых и детей — они гуляли на площадке, которую открыли 12 июня. Также в магазинах, торговых центрах и других общественных местах большая часть горожан ходила без масок и перчаток.

В этой связи можно ожидать, что уже 25—28 июня может произойти очередной резкий рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. Если допустить, что он пропорционально будет таким же, как и предыдущие два, то к концу июня в Пермском крае будут ежедневно выявлять в среднем по 95-135 новых случаев заражения коронавирусом.

Если резкого роста числа заразившихся не произойдет, то можно будет делать вывод о том, что активное общение горожан друг с другом не так сильно влияет на статистику заболеваемости, либо пермяки все-таки научились дистанцироваться друг от друга.

Всего в Пермском крае подтверждено 2755 случаев заражения коронавирусной инфекций, 91 человек в результате болезни скончался, 1543 — выздоровели. Режим самоизоляции в регионе продлен до 23 июня.

14 июня пермяки вышли на новый участок городской эспланады, который открыли 12 июня. Фото: Ритис Бараускас