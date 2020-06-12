В России разработали карту выхода из карантина

Большая часть регионов России приступила к снятию ограничений по коронавирусу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство российских регионов приступили к снятию ограничений по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные новой интерактивной карты на сайте Cтопкоронавирус.рф.

Каждый субъект окрашен в цвет, который соответствует определенному этапу снятия ограничений. Темно-оранжевый означает, что в регионе действуют почти все ограничительные меры. Работают промышленные и строительные предприятия и непрерывно действующие организации. Желтый — могут работать сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, но посещать их одновременно может не более одного человека на 4 квадратных метра. Светло-зеленый означает, что могут открыться магазины 800 квадратных метров. Ограничение по числу посетителей и требования к отдельному входу остаются в силе. Разрешается работать отдельным образовательным организациям. Жителям региона можно заниматься спортом и ходить на прогулки, соблюдая социальную дистанцию. Темно-зеленым выделены места, где могут работать магазины и предприятия сферы услуг. Кафе, образовательные учреждения отели, и парки могут открыться при соблюдении социальной дистанции.

Согласно данным интерактивной карты, большая часть российских регионов перешли к первому этапу снятия ограничений. Ко второму этапу снятия ограничений перешли в Карелии, Калмыкии, Чечне, Краснодарском крае, а также в Калининградской, Саратовской, Тюменской и Омской областях. Единственным регионом, вышедшим на третий этап, стала Сахалинская область.

К снятию ограничений еще не перешли в Амурской, Смоленской, Псковской, Ивановской, и Костромской областях, в Дагестане, Якутии, Тыве, Мордовии, Карачаево-Черкессии, а также в Ставропольском крае и Северной Осетии, в Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Большая часть страны — на первом этапе снятия ограничений Фото: скриншот с сайта стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 987 новых случаев заболевания коронавирусом, 8 220 человек выздоровели, 183 скончались. За все время эпидемии в стране инфекцией заразились уже 511 423 человека.

Математические модели того, как коронавирусная инфекция распространяется в мире, показали, что в большинстве стран, в том числе в России, вспышка болезни завершится в конце июля. К этому моменту число пациентов с выявленным COVID-19 должно превысить 520 тысяч, передает агентство Nation News.

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