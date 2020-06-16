Депутат призвал ввести налог для олигархов на время пандемии

Для восстановления экономики России в кризис, вызванный пандемией коронавируса, необходимо ввести налог для олигархов. С инициативой выступил депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский, который считает, что российские миллиардеры заработали богатства не на собственных разработках высокоинтеллектуальных продуктов, а на природных ресурсах.
«Эти люди разбогатели за счет того, что вовремя оказались у кормящей руки, которая эти ресурсы щедро раздавала. Сейчас настало такое время, когда бедные лишаются работы, у них нет денег на еду и лекарства. Ни для кого не секрет, что очень богатые люди в такое время, наоборот, приумножают капиталы», — приводит слова парламентария издание «Собеседник».
По мнению депутата, налог стал бы «справедливым» для тех, чье состояние превышает 100 миллионов долларов. При помощи «дополнительного налогообложения», как считает Петровский, 50% доходов, заработанных этими людьми во время пандемии, нужно вернуть в бюджет, а затем эти деньги направить на погашение кредитов населения.
Ранее в Кремле заявили, что в России олигархов нет. «Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране», — говорил пресс-секретать президента Дмитрий Песков.
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