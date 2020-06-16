Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым

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Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа. Ефремов опубликовал извинение перед членами семьи Захарова , но те их не приняли .

«Лучше бы они продолжали молчать…», — отреагировал в своем Telegram-канале на это заявление Соловьев.

В театре отмечают, что случившееся стало для всех «шоком». Там также объяснили, что не комментировали аварию, чтобы было время «осмыслить то, что произошло». Театр выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова и пожелали «душевной стойкости» Михаилу Ефремову.

В заявлении «Современника» сказано, что Ефремов навсегда останется неотъемлемой частью театра. «Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте театра.

Телеведущий Владимир Соловьев осудил заявление театра «Современник», в котором призвали «проявить великодушие» и «не впадать в крайность осуждения» актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП в центре Москвы. По мнению телеведущего, лучше бы этого заявления не было.

Заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым не понравилось телеведущему Соловьеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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