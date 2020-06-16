15 июня 2020

13 российских городов отказались от проведения парада Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Екатеринбург, парад победы, 9 мая, лапин александр
Парад в Екатеринбурге не отменили, но его жители региона увидят только по телевизору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса в 13 городах страны отказались от проведения парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение было принято за 10 дней до назначенной даты.

Известно, что парады отменяются в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле, сообщает РИА «Новости».

В Свердловской области, как писало URA.RU, парад могут провести без зрителей. Жители региона увидят торжества только по телевизору. «Президент [РФ Владимир Путин] дал городу [Екатеринбургу] право его провести, и он состоится — это принципиальная позиция [командующего войсками ЦВО Александра] Лапина», — рассказывал собеседник агентства.

В Кремле с пониманием отнеслись к решению глав регионов отказаться от проведения мероприятий. «Губернаторам на местах виднее, как обстоят дела [c эпидемиологической ситуацией], какие выстраивать прогнозы и принимать решения», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что парады пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. К участию в мероприятии будут допущены военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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