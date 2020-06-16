15 июня 2020

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

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Супермаркет «Магнит». Челябинск, торговля, продукты, молочная продукция, супермаркет магнит, тележка с продуктами, еда, продуктовый магазин, полки магазина
Потребители начали искать не тренды, а низкие цены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и падения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Об этом свидетельствует исследование глобальной аналитической компании Nielsen.

«Доля низкого ценового сегмента продуктов питания и товаров повседневного спроса выросла с 16,9 до 17,7% в среднегодовом значении», — передает результаты исследования телеканал 360.

Отмечается, что потребители начали искать не тренды, а низкие цены. Так, ранее дешевые макароны покупали 18,5 потребителей, в апреле—мае спрос на них вырос до 22,8%. Доля продаж дешевого майонеза выросла с 7,3 до 9,5%. Доля премиального сегмента продуктов и товаров в мае сократилась с 35,8 до 34,4%. Снижение спроса на премиальный продуктовый сегмент заметили и в магазинах «Ашан» и «Магнит». По информации аналитиков, число россиян, заинтересованных в товарах со скидками с начала пандемии, выросло на 30%.

Ранее в Минэкономразвития составили прогноз, согласно которому доходы россиян упадут на 3,8%, а уровень безработицы вырастет до 5,7%. Эксперты считают, что это произойдет уже во втором и третьем квартале текущего года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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