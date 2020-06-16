Озвучено решение конфликта на границе Дагестана с Азербайджаном

В результате беспорядков четверо полицейских получили ранения (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для разрешения конфликтной ситуации в Дагестане с гражданами Азербайджана, которые пытаются вернуться на родину, нужно ускорить исполнение договоренностей, достигнутых между президентами стран. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал главный редактор интернет-издания «Кавказский Узел» Григорий Шведов.

«Два президента поговорили, а толку никакого. Люди сидят на границе, как будто мы находимся в 19 веке, и страны не являются соседскими и имеющими множество контрактов, договоров и других типов взаимоотношений, а как будто наши отношения определяет только десятиметровый забор», — заявил он. Шведов отметил, что у разговора президента России Владимира Путина с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым должны быть конкретные результаты.

При этом он добавил, что если граждан другой страны не удается вернуть на родину, то РФ должна создать адекватные условия пребывания на своей территории. По словам Шведова, этого не произошло.

Ранее в Дагестане граждане Азербайджана устроили массовые беспорядки из-за того, что многие не смогли вернуться на родину до закрытия границ из-за коронавируса. В результате конфликта граждане другой страны напали на правоохранителей. Четверо полицейских были ранены, передает агентство Nation News.