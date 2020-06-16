Медики Зауралья уезжают в другие регионы из-за низких зарплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Молодые медики массово уезжают из Курганской области в другие регионы из-за низкой зарплаты. Эту информацию URA.RU подтвердила лидер областного отделения профсоюза «Альянс врачей» Надежда Конопацкая.

«Моя коллега — медсестра высшей категории, у нее стаж 25 лет. А получает 15 тысяч рублей. Врачи зарабатывают побольше, но ненамного», — отметила Конопацкая.

По данным Росстата, средняя зарплата в здравоохранении Зауралья — 29 тыс. рублей, но это с учетом доходов главврачей, заведующих поликлиниками, узких специалистов. Для сравнения: в Свердловской области средний заработок медиков составляет 41 тыс. рублей, в Челябинской области — 36,6 тыс. рублей, в Тюменской области (с учетом ХМАО, ЯНАО) — 66 тыс. рублей, в среднем по УрФО — 43,2 тыс. рублей, по России — 43.1 тыс.

По информации портала HH.ru, в Курганской области открыто 340 вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика». Весной 2020 года именно здравоохранение стало лидером по числу свободных рабочих мест: треть всех вакансий в Курганской области относилось к этой сфере (для сравнения в марте—мае 2019 года — 7 место, 7% от общего числа вакансий). Отметим, вакансии размещают и на других порталах по поиску работы.

Лидер профсоюза Конопацкая отмечает, что, в первую очередь, уезжают молодые женщины, что может отразиться на демографии. «Это вопрос бегства молодежи, и он глобальный. Уезжают не только врачи, но и учителя, например. Моя сестра уехала 15 лет назад в Тюмень — она физик по образованию. У нее там семья, трое детей. В Курганскую область, конечно же, не вернется. Здесь некомфортно работать. И это отражается на доверии к власти, чиновникам уже никто не верит», — отметила Конопацкая.

Отметим, медики Кетовской ЦРБ в Курганской области не получили президентские выплаты за работу с больными коронавирусом. Проверку ведут прокуратура и следственный комитет. Также напомним, бюджет Курганской области из-за сокращения расходов в 2019 году стал профицитным, при этом власти сэкономили на образовании и здравоохранении. Ранее URA.RU сообщало, что и учителя переезжают из Зауралья в более богатые регионы из-за низких зарплат. Это, как отметил социолог Сергей Ширяев, может отразиться на результатах предстоящих выборов и голосовании за поправки в Конституцию.

В адрес областного правительства направлен запрос, ответ на него пока не поступил.