Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, пожаловавшийся на тяжелую финансовую ситуацию звезд эстрады во время вынужденного карантина, рассматривает приобретение элитного дома на Рублевке за 55 миллионов долларов (3,827 млрд рублей). Об этом на своем youtube-канале рассказал журналист Андрей Караулов.
«Иосиф Пригожин и Валерия скоро улучшат свои жилищные условия», — рассказывает Караулов. По словам журналиста, речь идет о коттедже за 55 миллионов долларов, расположенном в элитном поселке «Сады Майендорф» на Рублевке. Предыдущий владелец дома — бывший топ-менеджер «Русала» Александр Булыгин, который сейчас проживает в Лондоне, добавил Караулов. Основателем компании «Русал» является бизнесмен Олега Дерипаска.
Ранее музыкальный продюсер случайно упомянул о своей недвижимости в Швейцарии. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Пригожин сначала заявил, что не обладает недвижимостью за границей, а затем похвастался своей дачей на Женевском озере.
Иосиф Пригожин с началом карантина по коронавирусу в России заявил, что многие звезды шоу-бизнеса оказались в безденежье из-за отмененных концертных туров. Затем, по информации агенства Nation News, продюсер в шутку опубликовал видео, на котором показал свой внедорожник премиум-класса.
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