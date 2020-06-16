Города ЯНАО готовятся к отмене гуляний в честь 75-летия Победы

Эпидемиологическая ситуация не позволит провести массовые мероприятия Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в ряде муниципалитетов ЯНАО торжества по случаю 75-летия Победы могут пройти в режиме онлайн. Об этом сообщили URA.RU источники, близкие к властным структурам округа.

Первым муниципалитетом в ЯНАО, в котором зашла речь об отмене торжеств, стал Новый Уренгой. «Массовых мероприятий 24 июня в городе не будет, это логично, исходя из эпидситуации, — сообщили знакомые с ситуацией источники агентства.

В горадминистрации сообщение подтвердили. «В День Победы у нас проходит праздничное шествие с участием трудовых коллективов города. На 24 июня его не планировали, потому что это отпускной период, и, к тому же пока у нас непростая ситуация с коронавирусом, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Праздничные торжества в городе пройдут, но они будут более точечные, локальные, без большого участия людей».

Массовые мероприятия 24 июня не проводятся во всем регионе, пояснили в мэрии газовой столицы.

«Праздничные мероприятия и акции в разных форматах на данный момент планируются в каждом МО Ямала, — официально прокомментировали ситуацию в окружном оперативном штабе. — Салют 24 июня проводить не будут, так как в округе в этот период белые ночи, и зрелище не получится».

Ранее о преждевременности снятия карантина заявили власти Муравленко. По словам мэра Александра Подороги, возвращаться к обычному ритму жизни еще очень рано, а снятие ограничений отдаляют те, кто пренебрегает мерами безопасности.

В Кремле с пониманием отнеслись к регионам и муниципалитетам, которые предпочли не рисковать и отменили или перенесли торжества. В Москве заявили, что власти на местах могут самостоятельно принимать решения о проведении или отмене парадов Победы в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По данным на 16 июня Новый Уренгой и предприятия в его окрестностях снова оказались лидерами по новым случаям COVID. В стационарах лечатся от коронавируса 538 пациентов, из которых 19 — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.