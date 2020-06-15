В Муравленко есть особо тяжелые пациенты, напомнил мэр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Муравленко продолжает осложняться, и отменять карантин «еще очень рано». С таким заявлением выступил глава города Александр Подорога. По его словам, снятие карантинных ограничений отдаляют ямальцы, которые пренебрегают мерами безопасности.

Подорога напомнил, что в Муравленко, по последним данным, подтверждено 27 случаев заболевания. Среди заражающихся есть особо тяжелые случаи, когда пациентам требуется срочная госпитализация в Ноябрьске. «С полной уверенностью говорю о том, что возвращаться к обычному ритму жизни нам еще очень рано. Как и рано прогуливаться большими компаниями, заходить в магазины без масок и перчаток. Рано ходить в гости и устраивать многочисленные торжества. Напоминаю, что режим повышенной готовности не отменен. Введены лишь небольшие послабления», — написал Подорога на своей странице во «ВКонтакте».

Градоначальник заметил, что многие жители Муравленко восприняли переход к первому этапу отмены карантина как завершение пандемии. Из-за таких горожан, считает мэр, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться.

Всего в Ямало-Ненецком автономном округе официально подтверждено 3412 случаев коронавируса. С 12 по 15 июня число заболевших выросло сразу на 13% — заразились 448 человек, два пациента скончались. Из-за этого регион теряет шансы на выход из карантина в ближайшее время. По данным Роспотребнадзора на 11 июня, коэффициент распространения инфекции (Rt) на Ямале был превышен на 30%, этот показатель продолжает расти. Вместе с тем источники URA.RU в политических кругах ЯНАО утверждали, что карантин будет снят, чтобы привлечь электорат на голосование по Конституции, которое досрочно уже началось в регионе.