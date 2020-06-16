Начался суд над экс-главой курганской «Рублевки»

По делу экс-главы курганской «Рублевки» Александра Носкова прошло первое заседание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районном суде началось слушание по делу бывшего главы Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») Александра Носкова. Материалы дела по обвинению экс-мэра в превышении полномочий собирала ФСБ. На первом заседании заслушаны свидетели обвинения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Допрашивался свидетель обвинения, а также представитель потерпевшей стороны — глава Кетовского района Сергей Дудин», — уточнили в ведомстве.

Адвокат обвиняемого Владимир Менщиков уточнил URA.RU, что первое заседание прошло «в штатном режиме». Из-за неявки некоторых свидетелей обвинения судебное заседание было отложено на 2 июля.

Носкова обвинили в превышении полномочий в ходе строительства водопровода в селе Кетово по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» с ущербом в 15 млн рублей. Водопровод был принят и работы оплачены, несмотря на то, что водоснабжение так и не запустили.

По реализации этой же программы и по подозрению в коррупционном преступлении недавно был задержан экс-замгубернатора Сергей Пугин. Якобы действуя в сговоре с замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным, они изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика — шадринского ООО «Мультипласт». Ущерб оценен в 195 млн рублей.

В 2017 году Носкова уже судили. Его признали виновным в трех взятках по 100 тысяч рублей, которые были получены в 2013 году, когда Носков был главой Кетовского сельсовета. Его приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей, а позже обязали выплатить еще четыре миллиона в качестве возмещения ущерба государству.