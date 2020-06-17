В Совфеде раскритиковали идею урезать новогодние праздники

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Ранее, как напоминает RT , глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал эту инициативу. По его мнению, из-за длинных новогодних каникул россияне лишь теряют в здоровье, а страна — в экономическом развитии.

«Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо», — рассказал сенатор « Национальной службе новостей ». По мнению Калашникова, несмотря на «экономически нормальную логику», это предложение не должно иметь права на жизнь.

Сенатор Сергей Калашников раскритиковал инициативу о сокращении новогодних праздников. Он считает, что лишить россиян новогодних праздников — несправедливо.

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