В Совфеде раскритиковали идею урезать новогодние праздники

Сенатор Сергей Калашников раскритиковал инициативу о сокращении новогодних праздников. Он считает, что лишить россиян новогодних праздников — несправедливо.
«Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо», — рассказал сенатор «Национальной службе новостей». По мнению Калашникова, несмотря на «экономически нормальную логику», это предложение не должно иметь права на жизнь.
Ранее, как напоминает RT, глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал эту инициативу. По его мнению, из-за длинных новогодних каникул россияне лишь теряют в здоровье, а страна — в экономическом развитии.
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