Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее в ВОЗ назвали научным прорывом результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса. Британские врачи выяснили, что препарат на 35% снижает риск смерти пациентов , которые подключены к ИВЛ. В конце апреля Минздрав РФ опубликовал список, в который вошли препараты для борьбы с наиболее опасными симптомами коронавируса. В том числе в списке оказался и дексаметазон, напоминает « Дни.ру ».

Эксперт отметил, что препарат в основном не применялся в лечении, а использовался как стероид — для улучшения физических качеств человека. Митрохин добавил, что для лечения дексаметазоном коронавирусной инфекции он должен быть зарегистрирован по этому показанию в каждой стране отдельно.

«Новым может считаться его применение или регистрация по этому показанию, а сам препарат старый, в России давно зарегистрирован. Чтобы понять, насколько он эффективен, нужно изучить результаты исследования, которые легли в основу его регистрации», — пояснил он. По словам Митрохина, дексаметазон используется и в СССР, и в России около 30 лет.

Стероид дексаметазон не является новым препаратом, однако его применение для лечения коронавирусной инфекции можно назвать новшеством. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин, комментируя результаты исследования британских ученых, которые в ВОЗ назвали научным прорывом.

Дексаметазон давно зарегистрирован на территории России Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно