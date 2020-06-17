За последние сутки в России коронавирусом заразились 7,8 тысяч человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За минувшие сутки выявлено 7843 случая заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. За это время в России зарегистрировано 194 летальных случая. 10 036 россиян выздоровели.
В Москве за сутки COVID-19 был диагностирован у 1065 человек. В Московской области зафиксировано 680 случаев заболевания, в ХМАО — 237, в Санкт-Петербурге — 228. В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 227 случаев заражения коронавирусом, в Челябинской области — 136, в ЯНАО — 81, в Пермском крае — 67, в Тюменской области — 52, а в Курганской области — 9.
На сегодняшний день в России коронавирус найден у 553 301 людей, 7 478 больных COVID-19 скончались, 304 342 выздоровели. Сутками ранее в стране было зарегистрировано 8 248 заболевших коронавирусной инфекцией, 193 пациента с COVID-19 умерли, 9 767 излечились.
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