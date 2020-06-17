16 июня 2020
15 июня 2020

В ХМАО установлен новый рекорд по числу зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский областной реабилитационный центр, куда поместили на карантин прилетевших из Тайланда. Челябинск, медик, эпидемия, карантин, защитная одежда, врач, коронавирус, обсервация
Общее число зараженных превысило отметку в 5200 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки умер еще один человек от коронавируса, а всего COVID-19 диагностирован у 237 жителей региона. Это новый рекорд суточного числа зараженных. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Контакт установлен в 118 случаях. По 119 — контакты уточняются. Также зафиксировано 17 случаев завоза вируса из других регионов РФ, 391 человек отправлен на самоизоляцию. За все время эпидемии в ХМАО от коронавируса умерли 30 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 диагностирован у 5210 жителей региона», — сообщили в оперштабе.

Также известно, что на момент выявления заболевания у 137 человек были признаки ОРВИ, а у 34 — пневмония. 66 человек болезнь переносят бессимптомно. У 39 пациентов тяжелое состояние, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,22 и это не позволяет региональным властям приступить к первому этапу снятия ограничений. География выявления инфекции следующая:

  • Сургут — 97;
  • Нефтеюганск — 22;
  • Югорск — 20;
  • Когалым — 15;
  • Ханты-Мансийск — 12;
  • Нижневартовск — 11;
  • Нягань — 10;
  • Нефтеюганский район — 8;
  • Нижневартовский район — 8;
  • Сургутский район — 8;
  • Мегион — 8;
  • Лангепас — 7;
  • Покачи — 6;
  • Радужный — 3;
  • Белоярский район — 1;
  • Советский район — 1.

ВСЕГО: 237

Ранее URA.RU писало, что по расчетам ученых коронавирусом в ХМАО заразятся не менее 6000 человек, а для того, что ситуация начала стабилизироваться, число выписываемых за сутки пациентов должно превышать число тех, кто заразился. Пока это соотношение не в пользу позитивного сценария развития событий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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