В ХМАО установлен новый рекорд по числу зараженных коронавирусом

Общее число зараженных превысило отметку в 5200 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки умер еще один человек от коронавируса, а всего COVID-19 диагностирован у 237 жителей региона. Это новый рекорд суточного числа зараженных. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Контакт установлен в 118 случаях. По 119 — контакты уточняются. Также зафиксировано 17 случаев завоза вируса из других регионов РФ, 391 человек отправлен на самоизоляцию. За все время эпидемии в ХМАО от коронавируса умерли 30 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 диагностирован у 5210 жителей региона», — сообщили в оперштабе.

Также известно, что на момент выявления заболевания у 137 человек были признаки ОРВИ, а у 34 — пневмония. 66 человек болезнь переносят бессимптомно. У 39 пациентов тяжелое состояние, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,22 и это не позволяет региональным властям приступить к первому этапу снятия ограничений. География выявления инфекции следующая:

Сургут — 97;

Нефтеюганск — 22;

Югорск — 20;

Когалым — 15;

Ханты-Мансийск — 12;

Нижневартовск — 11;

Нягань — 10;

Нефтеюганский район — 8;

Нижневартовский район — 8;

Сургутский район — 8;

Мегион — 8;

Лангепас — 7;

Покачи — 6;

Радужный — 3;

Белоярский район — 1;

Советский район — 1.

ВСЕГО: 237

Ранее URA.RU писало, что по расчетам ученых коронавирусом в ХМАО заразятся не менее 6000 человек, а для того, что ситуация начала стабилизироваться, число выписываемых за сутки пациентов должно превышать число тех, кто заразился. Пока это соотношение не в пользу позитивного сценария развития событий.