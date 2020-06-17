В ХМАО установлен новый рекорд по числу зараженных коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки умер еще один человек от коронавируса, а всего COVID-19 диагностирован у 237 жителей региона. Это новый рекорд суточного числа зараженных. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Контакт установлен в 118 случаях. По 119 — контакты уточняются. Также зафиксировано 17 случаев завоза вируса из других регионов РФ, 391 человек отправлен на самоизоляцию. За все время эпидемии в ХМАО от коронавируса умерли 30 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 диагностирован у 5210 жителей региона», — сообщили в оперштабе.
Также известно, что на момент выявления заболевания у 137 человек были признаки ОРВИ, а у 34 — пневмония. 66 человек болезнь переносят бессимптомно. У 39 пациентов тяжелое состояние, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,22 и это не позволяет региональным властям приступить к первому этапу снятия ограничений. География выявления инфекции следующая:
- Сургут — 97;
- Нефтеюганск — 22;
- Югорск — 20;
- Когалым — 15;
- Ханты-Мансийск — 12;
- Нижневартовск — 11;
- Нягань — 10;
- Нефтеюганский район — 8;
- Нижневартовский район — 8;
- Сургутский район — 8;
- Мегион — 8;
- Лангепас — 7;
- Покачи — 6;
- Радужный — 3;
- Белоярский район — 1;
- Советский район — 1.
ВСЕГО: 237
Ранее URA.RU писало, что по расчетам ученых коронавирусом в ХМАО заразятся не менее 6000 человек, а для того, что ситуация начала стабилизироваться, число выписываемых за сутки пациентов должно превышать число тех, кто заразился. Пока это соотношение не в пользу позитивного сценария развития событий.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «