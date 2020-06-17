В Кургане пациентка считает, что заразилась COVID в больнице

Курганская девушка считает, что случайно попала в COVID-госпиталь. Анализы пришли через 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Курганской области, которая сейчас находится в госпитале для пациентов с COVID-19 заявляет, что попала туда здоровой. Коронавирусом заразилась после того, как попала в больницу. Об этом девушка рассказала URA.RU на условиях анонимности.

Территорию своего города она не покидала в период объявленного режима повышенной готовности в регионе. В поликлинику обратилась в конце мая с ангиной. «Назначили лечение, через неделю решили взять анализ на коронавирус. Затем врач приезжала и сказала, что результаты отрицательные, взяли контрольный мазок, и выписали», — пояснила пациентка.

Далее девушка вышла на работу, а через пару дней 10 июня ей позвонили и сказали, что анализ, взятый 1 июня — положительный. «Он в принципе не может быть достоверным. Тем более повторный анализ — отрицательный. Врач городской поликлиники уверенно сказала, что я была здорова. Я два дня рыдала», — рассказала пациентка госпиталя.

Через несколько дней в госпитале ей снова сделали анализ, который оказался положительным. «Врач сказал, что так и будет, так как я нахожусь в контакте с больными», — уточнила девушка. Сейчас у пациентки заболевание проходит в легкой форме. Первые пять дней были назначены капли в нос и полоскание.

Сомнение в достоверности результатов у девушки вызывает и тот факт, что коронавирус не подтвердился ни у членов семьи, с которыми она проживает в одном доме, ни у коллег по работе. «Если есть сомнения, могли бы нас на карантин посадить, а не закидывать меня в эту больницу», — считает девушка.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Курганской области в ближайшее время пообещали предоставить URA.RU комментарии.

Ранее пациенты госпиталя для больных коронавирусом жаловались на плохое питание в больнице. Власти это объяснили диетой, которая рекомендована пациентам с COVID-19.