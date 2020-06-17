В Кургане пациентка считает, что заразилась COVID в больнице

Жительница Курганской области, которая сейчас находится в госпитале для пациентов с COVID-19 заявляет, что попала туда здоровой. Коронавирусом заразилась после того, как попала в больницу. Об этом девушка рассказала URA.RU на условиях анонимности.
Территорию своего города она не покидала в период объявленного режима повышенной готовности в регионе. В поликлинику обратилась в конце мая с ангиной. «Назначили лечение, через неделю решили взять анализ на коронавирус. Затем врач приезжала и сказала, что результаты отрицательные, взяли контрольный мазок, и выписали», — пояснила пациентка.
Далее девушка вышла на работу, а через пару дней 10 июня ей позвонили и сказали, что анализ, взятый 1 июня — положительный. «Он в принципе не может быть достоверным. Тем более повторный анализ — отрицательный. Врач городской поликлиники уверенно сказала, что я была здорова. Я два дня рыдала», — рассказала пациентка госпиталя.
Через несколько дней в госпитале ей снова сделали анализ, который оказался положительным. «Врач сказал, что так и будет, так как я нахожусь в контакте с больными», — уточнила девушка. Сейчас у пациентки заболевание проходит в легкой форме. Первые пять дней были назначены капли в нос и полоскание.
Сомнение в достоверности результатов у девушки вызывает и тот факт, что коронавирус не подтвердился ни у членов семьи, с которыми она проживает в одном доме, ни у коллег по работе. «Если есть сомнения, могли бы нас на карантин посадить, а не закидывать меня в эту больницу», — считает девушка.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Курганской области в ближайшее время пообещали предоставить URA.RU комментарии.
Ранее пациенты госпиталя для больных коронавирусом жаловались на плохое питание в больнице. Власти это объяснили диетой, которая рекомендована пациентам с COVID-19.
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