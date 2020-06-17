16 июня 2020
15 июня 2020

В Кургане пациентка считает, что заразилась COVID в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Курганская девушка считает, что случайно попала в COVID-госпиталь. Анализы пришли через 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жительница Курганской области, которая сейчас находится в госпитале для пациентов с COVID-19 заявляет, что попала туда здоровой. Коронавирусом заразилась после того, как попала в больницу. Об этом девушка рассказала URA.RU на условиях анонимности.

Территорию своего города она не покидала в период объявленного режима повышенной готовности в регионе. В поликлинику обратилась в конце мая с ангиной. «Назначили лечение, через неделю решили взять анализ на коронавирус. Затем врач приезжала и сказала, что результаты отрицательные, взяли контрольный мазок, и выписали», — пояснила пациентка.

Далее девушка вышла на работу, а через пару дней 10 июня ей позвонили и сказали, что анализ, взятый 1 июня — положительный. «Он в принципе не может быть достоверным. Тем более повторный анализ — отрицательный. Врач городской поликлиники уверенно сказала, что я была здорова. Я два дня рыдала», — рассказала пациентка госпиталя.

Через несколько дней в госпитале ей снова сделали анализ, который оказался положительным. «Врач сказал, что так и будет, так как я нахожусь в контакте с больными», — уточнила девушка. Сейчас у пациентки заболевание проходит в легкой форме. Первые пять дней были назначены капли в нос и полоскание.

Сомнение в достоверности результатов у девушки вызывает и тот факт, что коронавирус не подтвердился ни у членов семьи, с которыми она проживает в одном доме, ни у коллег по работе. «Если есть сомнения, могли бы нас на карантин посадить, а не закидывать меня в эту больницу», — считает девушка.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Курганской области в ближайшее время пообещали предоставить URA.RU комментарии.

Ранее пациенты госпиталя для больных коронавирусом жаловались на плохое питание в больнице. Власти это объяснили диетой, которая рекомендована пациентам с COVID-19.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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