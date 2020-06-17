Схиигумен Сергий отказался признавать преемника, посланного церковным начальством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Раскол внутри екатеринбургской митрополии РПЦ, вылившийся в отказ Среднеуральского женского монастыря признать нового настоятеля, обострился после майских митингов прошлого года. Об этом URA.RU рассказал источник, входящий в круг общения митрополита Екатеринбургского Кирилла. Тогда группа горожан протестовала против строительства храма святой Екатерины. Сторонники схиигумена Сергия были недовольны тем, как легко Русская православная церковь отказалась от строительства нового культового объекта.

«Схиигумен Сергий всегда занимал достаточно радикальную позицию, — подтверждает другой источник агентства в церковных кругах. — Этим он выделялся на общем фоне и привлекал к себе внимание влиятельных мирян, которым нравилось чувствовать себя духовными чадами такого оригинального проповедника». Однако противостояние верующих и противников строительства храма в Екатеринбурге еще более радикализировало священника.

Источник в правительстве Свердловской области, знающий отношение властей к религиозным организациям, подтверждает: «Среди верующих было недоумение: почему под влиянием столь незначительной части горожан было принято решение отказаться от строительства потрясающего храма на месте, которое благословил патриарх Кирилл. С ними просто не стали считаться: в ходе переговоров на РПЦ надавили, добившись отказа от данной площадки».

«Митрополит Кирилл был недоволен этим решением, — утверждает собеседник агентства в окружении митрополита. — Если вы помните, публично выступавший от имени РПЦ отец Максим (Миняйло) в момент переговоров настаивал на обсуждении площадки в екатеринбургском сквере, где и проходили митинги, но получил отказ светских властей. Митрополит Кирилл — дипломат, и понимая, как устроена жизнь, был вынужден согласиться с этим. Потому что такова жизнь. Но он не принял это. Вы знаете, что его коммуникации с губернатором [Свердловской области] Евгением Куйвашевым с того момента сведены к минимуму. Митрополит сам переживает из-за случившегося, и понимает, как больно это всем православным».

Собеседник агентства говорит, что, хотя новое место строительства (площадка бывшего приборостроительного завода — на противоположном от сквера берегу пруда) и согласовано с патриархом Кириллом, у группы радикально верующих появился повод говорить о соглашательской позиции Церкви, призывать к более жесткому отстаиванию православных ценностей и места религии в жизни россиян. Расширяющееся поле сторонников могло подтолкнуть схиигумена Сергия к более агрессивным действиям, в том числе отказу Среднеуральского монастыря принимать настоятеля, назначенного митрополитом Кириллом.

На момент публикации представитель екатеринбургской митрополии РПЦ была недоступна для комментариев.

Другой источник агентства в органах госвласти не считает происходящее в Среднеуральском монастыре последствиями митингов в мае 2019 года. «По всем признакам, сообщество 300-350 человек вокруг схиигумена Сергия похоже на тоталитарную секту, — говорит он. — У вас на сайте были выступления специалистов на эту тему. Не удивлюсь, если и схиигумен Сергий находится сейчас в состоянии аффекта. С этой историей нужно разбираться здесь и сейчас, не ища объяснения в прошлом».