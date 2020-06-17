В Кремле ответили на обвинения в подготовке убийства журналиста

Российские власти назвали обвинения абсурдными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Грузинский телеведущий оскорбил Путина

Кремль и глава Чечни Рамзан Кадыров не связаны с покушением на грузинского журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента РФ Владимира Путина. Так на вопрос URA.RU ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Служба государственной безопасности Грузии задержала россиянина, которого заподозрила в подготовке убийства журналиста. Сообщалось, что покушение готовилось якобы по заказу Кадырова.

«С самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей в причастности к инциденту. И с самого начала мы говорили, что обвинения абсурдны и не соответствуют действительности», — сказал представитель Кремля.

Глава Чечни уже сообщал, что не отдавал приказов убить журналиста. По словам Кадырова, «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое страны, об этом не узнают».

В июле 2019 года в эфире программы «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина, пишет « Царьград ». Позже журналиста уволили.

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