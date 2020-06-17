Путину рассказали, как Росатом будет использовать Севморпуть

Алексей Лихачев отметил, что выполнение задачи по увеличению грузопотока идет с опережением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Объем перевозок по Северному морскому пути в 2020 году может превысить 30 млн тонн. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

Глава Росатома отметил, что выполнение задачи по увеличению грузопотока до 80 млн тонн к 2024 году идет с опережением. «Я думаю, что мы пересечем [рубеж в 30 млн тонн]», — приводит ответ Лихачева на соответствующий вопрос Путина RT. По его словам, в прошлом году объем перевозок превысили на 5,5 млн тонн.

Также Лихачев рассказал, что компания уверенно движется в сторону круглогодичного использования Северного морского пути. Он вспомнил, что в этом году в мае были осуществлены две сверхранние проводки танкеров-газовозов.

Также глава Росатома объявил, что атомный ледокол «Арктика» планируется сдать в эксплуатацию уже осенью. В июне будут проводиться ходовые испытания. Крайним сроком сдачи ледокола назван октябрь. Кроме того, во время встречи с президентом Лихачев отчитался об утилизации вредных промышленных отходов первого и второго классов опасности. Он заявил, что все выполняется по графику.

При этом Лихачев поделился планами о сохранении «Росатомом» объема инвестиций на уровне 250 млрд рублей. Он отметил, что в этом году средняя зарплата для сотрудников компании может превысить 88 тысяч рублей на человека.

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