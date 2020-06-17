Врач рассказал о побочных эффектах средства от коронавируса

Дексаметазон нужно использовать только по назначению врача Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Противовоспалительный препарат дексаметазон, показавший свою эффективность в лечении коронавируса, имеет побочные эффекты. В частности, он повышает склонность к тромбозам и способен вызывать язву желудка. Об этом рассказал заслуженный врач России Михаил Каган.

«Повышение склонности к тромбозам, повышение артериального давления, повышение уровня глюкозы в крови, способность вызывать язвы желудка и так далее», — перечислил Каган побочные эффекты препарата в разговоре с ТАСС.

Из-за возможных побочных эффектов принимать дексаметазон нужно осторожно и только в случае, если его назначил врач, отметил эксперт. Лекарство влияет не на сам вирус, а на воспаление, которое возникает после заражения, добавил Каган. При этом не стоит принимать дексаметазон в качестве профилактики и в первую неделю после заражения, так как препарат подавляет иммунную систему, что будет вирусу только на пользу, заключил он.

Ранее доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин рассказывал URA.RU, что дексаметазон не является новым препаратом, однако его эффективность в лечении COVID-19 — новшество.

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