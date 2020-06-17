ВОЗ: лекарство от малярии не помогает в лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сняла гидроксихлорохин с испытаний в качестве лекарства для борьбы с COVID-19. Ученые выяснили, что препарат не помогает снизить смертность при лечении пациентов с коронавирусом. Об этом объявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.
«Исполнительная группа приняла решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках испытания», — цитирует эксперта ТАСС. По словам Рестрепо, в ВОЗ уже запустили процесс остановки испытаний медикамента.
Гидроксихлорохин — лекарство против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. На днях американские врачи пришли к выводу, что противомалярийный препарат неэффективен в лечении коронавируса, а преимущества лекарства не равны потенциальным рискам от его использования, пишет
В Москве с начала месяца испытывают экспериментальную методику лечения коронавируса. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского пробуют бороться с COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации — насыщения кислородом в барокамере.
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