17 июня 2020

ВОЗ: лекарство от малярии не помогает в лечении от коронавируса

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Препарат не помогает снизить смертность при лечении пациентов с COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сняла гидроксихлорохин с испытаний в качестве лекарства для борьбы с COVID-19. Ученые выяснили, что препарат не помогает снизить смертность при лечении пациентов с коронавирусом. Об этом объявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.

«Исполнительная группа приняла решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках испытания», — цитирует эксперта ТАСС. По словам Рестрепо, в ВОЗ уже запустили процесс остановки испытаний медикамента.

Гидроксихлорохин — лекарство против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. На днях американские врачи пришли к выводу, что противомалярийный препарат неэффективен в лечении коронавируса, а преимущества лекарства не равны потенциальным рискам от его использования, пишет RNS.

В Москве с начала месяца испытывают экспериментальную методику лечения коронавируса. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского пробуют бороться с COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации — насыщения кислородом в барокамере.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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