Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. По словам его адвоката, Ефремов хотел, чтобы его поместили в СИЗО, пишет портал « Дни.ру ». Его ждет от 5 до 12 лет лишения свободы по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Актер признал свою вину, передает РАПСИ .

Ранее Добровинский заявил, что родные Захарова не хотят принять от него материальную компенсацию. Они, по его словам, также отказались принять извинения актера , назвав их запоздалыми.

Представитель Ефремова также заявил, что адвокат семьи Захарова Александр Добровинский запретил им вступать в переговоры с актером. По словам Пашаева, он общался с братом погибшего, который при встрече заявил, что готов к диалогу, но только с разрешения своего адвоката.

«Мой подзащитный готов возместить материальный ущерб — похороны, и моральный ущерб. Но он не олигарх — 100 млн никому не может дать», — приводит слова Пашаева газета «Известия». Он рассказал о своем намерении обсудить размер ущерба в ходе встречи с родными погибшего водителя.

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, не может выплатить семье погибшего Сергея Захарова 100 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба и затрат на похороны. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно