Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о деньгах

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, не готова принять от него материальную компенсацию. Об этом сообщил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявлял, что семья погибшего в ДТП изменила свое решение по поводу компенсации и готова обсуждать этот вопрос. По его словам, он общался с братом погибшего, а тот заявил, что готов к обсуждению в случае, если на это даст добро адвокат Добровинский.

«Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации», — цитирует Добровинского RT. Брат погибшего Сергея Захарова Валерий открыт к общению, отметил адвокат.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня, находясь в состоянии опьянения. Водитель машины, в которую врезался актер, погиб в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором говорил, что не знает, как жить дальше, и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Родственники погибшего Сергея Захарова, в свою очередь, заявляли, что не примут извинения и деньги, и подчеркивали, что хотят, чтобы Ефремов понес справедливое наказание.

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