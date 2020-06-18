В России сократился прирост новых заболевших коронавирусом

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На сегодняшний день в России коронавирусом заражен 561 091 человек, 7 660 больных COVID-19 умерли, 313 963 излечились. Сутками ранее в стране было зафиксирован минимум заражений коронавирусом с 1 мая — 7843 случая, 194 зараженных коронавирусом умерли, 10 036 выздоровели.

В Москве за сутки COVID-19 был найден у 1040 человек. В Московской области заболевание диагностировано у 667 человек. Третьм стал ХМАО, там подтверждено 243 случая заражения коронавирусом. В Свердловской области выявлен 231 случай, в Челябинской области — 167, в ЯНАО — 127, в Пермском крае — 65, в Тюменской области — 51, а в Курганской области — 19

«В России за последние сутки зарегистрировано 7 790 случаев заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. За это время в стране скончалось 182 пациента с COVID-19, 9 621 россиянин излечился.

За минувшие сутки в России коронавирус был выявлен у 7,7 тысячи человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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