Число зараженных на Ямале растет из-за активного тестирования, утверждают власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек — 127. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Высокие темпы распространения инфекции говорят о том, что пандемия на Ямале развивается по самому пессимистичному сценарию и снятие карантина в ближайшие дни практически невозможно.

«Самое большое число госпитализированных в Новом Уренгое. В основном это жители города, инфекцию выявляют у них при обследовании по контакту или при обращении за медицинской помощью. Система здравоохранения города работает в усиленном режиме, большая нагрузка идет на медиков», — сообщила глава оперштаба Татьяна Бучкова. Она уточнила, что сейчас в городе идет поиск дополнительных помещений, в которых можно было бы размещать заболевших.

На Новый Уренгой приходится 83 случая коронавируса. Еще 12 человек заразились в Тарко-Сале, шесть — в Тазовском, пять — в Муравленко. В Губкинском выявлено четыре случая, в Салехарде и Лабытнанги — по три, два — в Ноябрьске и еще один в Пурпе. На месторождения пришлось только восемь случаев, половина из них выявлена на предприятиях в окрестностях Нового Уренгоя.

Рост числа заболевших ямальские власти связывают с проведением большого числа тестов на коронавирус. По словам Бучковой, в ЯНАО один из самых высоких охватов тестированием в стране. Врачи проверили уже около 170 тысяч ямальцев. На весь округ подтверждено 3713 случаев COVID-19, что составляет 2% из общего числа обследованных. «Широкое тестирование, конечно, дает нам рост статистики заболеваемости. Но благодаря этому у региона есть большие возможности, чтобы своевременно выявлять новые очаги и пресекать распространение инфекции», — объяснила Бучкова.

Тем не менее, из-за растущего количества больных в ЯНАО откладывается снятие карантина. Всплеск числа инфицированных начался 12 июня — за неделю в округе заболели 749 человек, что составляет 20% от общего количества COVID-пациентов. Коэффициент распространения инфекции (Rt) на Ямале стабильно превышает 1, а для перехода ко второму этапу снятия ограничений он должен быть ниже 0,8. Кроме того, в регионе за четыре дня, с 14 по 17 июня, скончались пятеро зараженных. Сейчас пандемия коронавируса в ЯНАО развивается даже более тревожно, чем в самом пессимистичном сценарии, который прогнозировало URA.RU.

На данный момент в стационарах лечение проходят 553 пациента. Из них 23 человека пребывают в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Девять ямальцев находятся на поддержке аппаратов ИВЛ. За время эпидемии в ЯНАО скончался 21 пациент с коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф