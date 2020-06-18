Из Екатеринбурга уезжает легендарный медиаменеджер

По предварительной информации, Владимир Злоказов переезжает в Крым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Учредитель интернет-телеканала Екатеринбург-ТВ (ЕТВ) и бывший директор телеканала «Студия 41» Владимир Злоказов переезжает в Крым. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Он скоро уедет. Вылетает сегодня в Крым. Избавляться от активов особо не пришлось. У него особо имущества-то и не было: дом и ЕТВ», — уточнил собеседник.

По предварительным данным, медиаменеджер уже продал свой дом, который находится в коттеджном поселке «Галактика». Опрошенные корреспондентом URA.RU риелторы не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о сделке по недвижимости Злоказова.

Получить оперативный комментарий у медиаменеджера не удалось. На звонок корреспондента URA.RU Злоказов ответил, что очень занят, и положил трубку. На сообщения в мессенджерах пока не ответил.

Владимир Злоказов с 1997 года возглавлял ЗАО ТРК «Студия 41», затем — ТК «СТС-Урал». Теперь «Студия 41» входит в медиахолдинг областной власти. Также 24% ООО «ЕТВ» принадлежат Владимиру Злоказову. Канал прекратил работу в начале апреля. Канал считался медиаактивом, лояльным прежнему руководству администрации города. Вероятным покупателем актива является мэрия Екатеринбурга.