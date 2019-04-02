Коллектив «Студии 41» познакомился с новым собственником и получил ответы на главные вопросы

Настроение коллектива «41 канала» — неопределенное с признаками ностальгии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Новые собственники «Студии 41» — представители администрации Свердловской области — 2 апреля выступили перед коллективом редакции. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в департаменте информполитики региона, директор которого Юлия Прыткова выступила в ньюсруме телеканала перед 30 сотрудниками.

«Нормальная рабочая встреча с коллегами — вполне логичная при происходящих изменениях. Разговор был конструктивный и, как мне показалось, вполне доброжелательный. Обсудили основные реперные точки реформирования творческих процессов», — пояснила «URA.RU» Прыткова.

На встрече с редакцией, помимо Прытковой, присутствовали советник свердловского вице-губернатора по информационной и внутренней политике Александр Рыжков, экс-директор телеканала Владимир Злоказов и гендиректор «Четвертого канала» Элеонора Расулова. Она в ближайшее время возглавит «Студию 41» — для этого, правда, телекомпании придется откорректировать свой устав.

«Все сказанное выступавшими — весьма позитивно. Было важно услышать о векторах дальнейшего движения от официальных лиц, поскольку через это чувствуется участие области во всех процессах, связанных с перенастройкой медиаактива», — пояснила «URA.RU» Расулова. Александр Рыжков, в свою очередь, уточнил, что у нового медиаменеджера уже есть опыт — три года назад она также получила управление «4 каналом», где смогла нормализовать административно-хозяйственную деятельность.

Владимир Злоказов лишний раз подтвердил коллективу, что все обязательства по сделке покупатель выполнил и в развитии канала начинается новая глава, а также уточнил, что все, кто хотел уйти, — либо перешли на работу на ЕТВ, либо ушли совсем. После этих выступлений сотрудники получили возможность задать вопросы и из ответов узнали, что о слиянии «Четверки» и «Студии 41» речи не идет — это «скорее агломерация»; в ТЦ «Limerance» они окончательно переедут к середине апреля; информационная политика канала изменится только в той части, что «станет больше интересных новостей».

«Обещают, что все будет волшебно, но какой будет реализация этого — вопрос. Перспектива неясна и потому грустить пока не о чем, а вот тот факт, что съезжаем из „Рубина“, пусть это старое здание, но здесь многое пережито — от этого как-то грустно», — рассказал один из присутствовавших на встрече.