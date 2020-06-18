Все фракции Госдумы поддержали идею налога для богатых

Некоторые партии давно предлагали ввести прогрессивную шкалу налога Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все фракции Госдумы РФ поддержали идею прогрессивной шкалы НДФЛ (когда процент увеличивается в зависимости от суммы дохода). Ранее появилась информация, что правительство обсуждает повышение налога для обеспеченных россиян.

«Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога», — цитирует зампредседателя ЦК КПРФ Юрия Афонина «Интерфакс». В ЛДПР напомнили, что не раз предлагали вернуться к прогрессивной шкале и поддерживают эту идею.

Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил, что партия всегда выступала за такой тип налогообложения. Он добавил, что повышенный налог нужно вводить для богатых россиян с доходом от двух млн рублей в месяц. Председатель фракции «Единой России» Сергей Неверов отметил, что в партии считают такое решение оправданным.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве РФ обсуждают повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для россиян с доходом от 2-3 млн рублей в год. Экономист Максим Кривелевич рассказал URA.RU, что введение такого налога может уничтожить средний класс, а финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что такая мера в России не может быть принята. Позднее в правительстве опровергли, что обсуждали повышение НДФЛ.

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