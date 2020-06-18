Правительство РФ опровергло введение налога для богатых

В кабмине не обсуждают повышение ставки НДФЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Введение повышенной налоговой ставки налога для людей с высокими доходами в правительстве РФ не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

«Эта идея не обсуждается», — заявил он РИА «Новости», комментируя возможное введение повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для людей с высокими доходами.

Ранее Forbes сообщал о том, что в кабмине ведется обсуждение повышенного налогообложения обеспеченных россиян. Уточнялось, что рассматривается повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для граждан с годовым доходом от 2-3 млн рублей, уточняет агентство Nation News. Данную идею поддержали в Совфеде и в Госдуме. В частности, «Единая Россия» предлагает увеличить НДФЛ для богатых и снизить для бедных, передает телеканал 360.

Данная инициатива, по мнению финансового аналитика Виталия Калугина, традиционно обсуждается властями во время кризисов, чтобы успокоить граждан. Однако такая мера, как он рассказал URA.RU, сильно помочь бюджету не сможет. Экономист Максим Кривелевич в разговоре с агентством вовсе выразил опасение, что повышение налога может уничтожить средний класс.

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