В Тюмени возобновили выдачу рабочих патентов мигрантам

В регионе число запросов на получение патентов иностранцами снизилось Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В Тюменской области возобновили выдачу патентов на работу иностранным мигрантам. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Дмитрий Мамонтов.

«С 16 июня мы начинаем оформлять разрешительные документы иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности», — уточнил он. При этом переоформлять вид на жительство мигрантам не придется — все документы на продление вида на жительства пролонгируются.

По словам Дмитрия Мамонтова, в Тюменской области резко снизился спрос на получение патентов, поскольку уменьшается число мигрантов. В основном за счет того, что в Тобольске завершается строительство завода «ЗапСибНефтехим» и рабочие уезжают на другие стройки в другие регионы. Между тем в самой Тюмени число мигрантов остается неизменным.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство разрабатывает пакет документов, которые обяжут работодателей отдавать предпочтение россиянам, а не мигрантам при найме на квалифицированную работу. Реализация проекта обсуждается в администрации президента.