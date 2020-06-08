Россияне получат преимущество у мигрантов при найме на работу

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Сейчас для ряда отраслей существуют лишь квоты на число сотрудников-иностранцев. так для строительных организаций квота на мигрантов составляет до 80%, для сельхозпредприятий — 50%, а аптекам, например, привлекать сотрудников с иностранным паспортом вовсе запрещено.

Минтруд РФ на данный момент готовит отчет о соглашении между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год, пишет газета « Известия ». В этом документе содержится пункт о порядке определения потребности в иностранной рабочей силе в стране. Чиновники и работодатели собираются внести ясность в этот вопрос. Дело в том, что по действующему закону для работодателей не предусмотрена обязанность отдавать предпочтение россиянам при найме новых сотрудников. Как отмечает газета, по рядовым должностям оформление на работу граждан и мигрантов почти не отличается.

В правительстве готовят свод норм, которые обяжут работодателя отдавать предпочтение россиянам, а не мигрантам при найме на квалифицированную работу. При администрации президента сейчас обсуждают реализацию концепции государственной миграционной политики.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно