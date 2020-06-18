Мэра из ЯНАО уволят из-за утраты доверия

Губернатор Дмитрий Артюхов выразил недоверие главе Лонгъюгана Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Глава поселка Лонгъюган Надымского района ЯНАО Адиль Магерамов может лишиться должности как утративший доверие. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов на состоявшемся 18 июня заседании антикоррупционной комиссии.

«Факты, подтвержденные правоохранительными органами, говорят о существенных коррупционных нарушениях, — подчеркнул глава региона. — Если глава не понимает, что он не соответствует своей должности, то мы ему в этом поможем». По словам губернатора, закон дает возможность внести представление об утрате доверия чиновнику.

В администрации Надымского района агентству сообщили, что ничего не знают о заявлениях губернатора относительно мэра Лонгъюгана. В мэрии поселка, в свою очередь, на вопросы агентства ответили коротко: «Такой информации у нас нет».

В следственных органах также не удалось выяснить, связаны ли нарушения, о которых идет речь, с обысками, которые прошли в мэрии Лонгъюгана в феврале. Тогда речь шла о махинациях с бюджетными средствами, однако в итоге Магерамов проходил как свидетель.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО оказался в числе регионов с наименьшим уровнем коррупционной преступности. Дмитрий Артюхов положительно оценил место ЯНАО в рейтинге генпрокуратуры, однако отметил, что властям округа еще есть, над чем работать.